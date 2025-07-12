كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أجرى المركز الإعلامي بنادي بتروجت تعديلين بالبيان الذي أصدره في وقت سابق من اليوم السبت بخصوص موقفه من رحيل لاعبه حامد حمدان لصفوف الزمالك.

نادي بتروجت ذكر خلال البيان أن مسؤولي الزمالك لم يعقدوا معهم جلسة رسمية بخصوص ثنائي الفريق حامد حمدان وتوفيق محمد بل كل ما في الأمر اتصالات شفهية فقط دون التطرق لتفاصيل مالية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ولكن تراجع المركز الإعلامي لنادي بتروجت وأجرى تعديلاً في البيان بالتنويه إلى أنه تم عقد اجتماع مع إدارة نادي الزمالك حول اللاعب حامد حمدان وزميله توفيق محمد.

وعاد المركز الإعلامي مجددًا بتعديل ثانِ بحذف اسم اللاعب الثاني توفيق محمد بعدما كشف عن مفاوضات الزمالك معهم لضمه.

حامد حمدان أثار الجدل مساء يوم أمس الجمعة بتدوينة عبر حسابه بمنصة فيسبوك جاءت: "خُلقت الأحلام كي تتحقق وليس لتُمنع، إرادة الله فوق إرادة البشر.. الله غالب".

وعلق والده :"ابني حامد غير نصيبك ما بيصيبك لو ليك نصيب تلعب في الزمالك حتلعب لو اجتمعت الانس والجن على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك"، ليرد اللاعب:"بإذن الله يا والدي"

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا شارك بقميص بتروجت في الموسم الماضي 2024/25 بـ 25 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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