في 13 يوليو 2023 أعلن نادي سيريوس السويدي التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من نادي فيندسيسيل الدنماركي ولكن اللاعب صاحب الـ 26 عاماً رحلّ بعد قرابة ثلاثة أشهر لصفوف النادي الأهلي.

وسام أبو علي أوضح خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق إلى أنه ووكيل مارسا أسلوب الضغط على مسؤولي نادي سيريوس السويدي ليرحل وينضم للأهلي: "لقد وقعت معهم لمدة 4 سنوات ونص ولكن لم يمر سوى ثلاثة أشهر وكنت أريد الرحيل لذا ضغطنا عليهم للانتقال للأهلي".

وأوضح اللاعب الفلسطيني أنه كان يمتلك خلال هذه الفترة 5 عروض منها من الدوري الهولندي ولعل أبرزهم نادي أوتريخت الذي كان عرضه المادي مقاربًا لعرض الأهلي، بحسب قوله.

وظهر وسام بصورة مميزة خلال الموسم الأول مع الأهلي إذ شارك بـ 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 6 لزملائه.

وواصل صاحب الـ 26 عاماً ظهوره المميز مع الأهلي في الموسم التالي فسجل 19 هدفًا وصنع 4 خلال 34 مباراة شارك بها ليجذب الأنظار خاصة بعدما تألق مع الفريق في منافسات كأس العالم للأندية وتسجيله (هاتريك) لتصله عروضًا من دوريات خليجية توقفت بسبب وضع الأهلي مبلغ 10 ملايين دولار كشرط لرحيل اللاعب الذي يلقى اهتمامًا من نادي كولومبوس كرو الذي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الأمريكي (القسم الشرقي) بالموسم الجاري 2024/25 إذ سجل لاعبوه خلال 21 مباراة 34 هدفاً.

وعاد مرة أخرى وسام لاستخدام وكيله ولكن ليس للضغط للبقاء في النادي الأهلي بل للضغط للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء التي أعلن مسؤولوها عبر بيان رسمي تمسكهم باللاعب للحاجة الفنية له.



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