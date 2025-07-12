هل يتكرر سيناريو وليد سليمان في بتروجت مع حامد حمدان؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي بتروجت رفضه رحيل ثنائي فريقه حامد حمدان وتوفيق محمد لصفوف الزمالك خلال الانتقالان الصيفية؛ لاحتياج الفريق لهما بالموسم المقبل.

وهو السيناريو الذي أعاد للأذهان موقف إدارة نادي بتروجت من رحيل نجم فريقها في عام 2009 وليد سليمان لصفوف الأهلي.

وليد سليمان كان قد خرج في موسم 2008/09 لصفوف أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة ليبدأ الأهلي في المفاوضات لضم اللاعب ولكن رفضت إدارة النادي البترولي.

وفي هذا السياق قال هاني العقبي الذي شغلّ منصب المدرب المساعد بنادي بتروجت حينها إن وليد سليمان كان يرغب في الانضمام:" كنت أذهب له غرفة الملابس لأرغمه على التدرب اللاعب كان متضرر نفسيًا بشكل غير طبيعي والمدير الفني للفريق حينها مختار مختار كان يصبر عليه وإذا كان هناك مدرب غيره لما فعل ذلك الفريق كان سيهبط ووليد كان لا يريد المشاركة بالتدريبات وكان يبكي في غرف الملابس".

وهو الموقف المشابهة لتصريحات شقيق ووكيل حامد حمدان لاعب بتروجت الحالي مساء يوم أمس الجمعة لفضائية أون تايم سبورتس:"اللاعب في حالة نفسية سيئة ولا يرد على أحد سوى والدته ونحن في غزة ولسنا في مصر وحامد لم يلتقِ بأهله منذ فترة طويلة ويتمنى تحقيق حلمه باللعب بقميص الزمالك ولكن إدارة بتروجت ترفض التخلي عن اللاعب في الوقت الحالي".

وتابع شقيق اللاعب:" مستعدون ندفع من جيبنا لينضم حامد للزمالك فهذا حلمنا، نطالب الشعب المصري بالوقوف مع حامد فهو بمفرده بدون أخ أو أب أو أم وتحقيق حلمه بالانضمام للزمالك".

ولكن إدارة بتروجت كررت الموقف الذي مرّ عليه 16 عاماً مع وليد سليمان مع حمدان برفض انضمامه للزمالك.

وليد سليمان دخل في حالة نفسية صعبة وتعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى وليد سليمان رحلّ بعد ذلك لصفوف إنبي في موسم 20/11 وكان هو الموسم لينضم بعده لصفوف الأهلي حتى اعتزل موسم 22/23.

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