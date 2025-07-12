بتروجيت يحسم الجدل: الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لحامد حمدان

كتبت-هند عواد:

أصدر نادي بتروجيت بيانا رسميا، بشأن عرض الزمالك للاعبه الفلسطيني حامد حمدان، إضافة إلى تصريحات شقيق اللاعب بشأن رغبتهم في إتمام الصفقة.

وقال بيان بتروجيت: "نظرا لما تردد من شائعات وبعض التفاصيل المغلوطة خلال الساعات الأخيرة على لاعبي الفريق الأول بالنادي، يوضح النادي ما يلي: أولا -لم يصل أي عرض رسمي لإدارة النادي سوى عرض نادي قطر القطري للحصول على خدمات حامد حمدان وتم الرد بالاعتذار لهم، ثانيا تمت اتصالات شفهية فقط من إدارة نادي الزمالك حول اللاعب حامد حمدان واللاعب توفيق محمد وكان الرد بالتمسك باللاعبين نظرا لاحتياج النادي لخدماتهم مع الفريق خلال الفترة الحالية، والنادي لم يتطرق لأي تفاصيل مالية تخص عقد شراء اللاعبين مع الزمالك".

وأضاف: "ثالثا إدارة النادي لن تفرط في أي لاعب خلال الانتقالات الصيفية نظرا للمنافسة الشديدة في الدوري الممتاز الموسم القادم، رابعا لاعبو الفريق مستمرين في خوض التدريبات بانتظام استعدادا للدوري والنادي يواصل تدعيم صفوفه بصفقات مميزة ".

وشدد: "خامسا إدارة النادي تستنكر الهجوم على مسؤوليها لعدم الاستغناء عن لاعبيها نظرا لأحقية الإدارة في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق".

واختتم البيان: "ومجلس إدارة النادي بقيادة اللواء جمال فوزي يؤكد على حرصه على عدم المساس بالعناصر المتميزة في الفريق لتقديم أفضل النتائج في الموسم القادم للدوري الممتاز".

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