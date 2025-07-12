القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن موقف مسؤولي النادي الأهلي من العرض الذي تقدم به نادي الحزم للتعاقد مع الجناح أحمد عبدالقادر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" الأهلي وافق على العرض الذي تقدم به مسؤولو نادي الحزم السعودي لضم اللاعب الذي يميل لخوض تجربة احتراف جديدة".

وأشار المصدر إلى أن عرض الحزم لضم عبدالقادر تصل قيمته إلى مليون و100 ألف دولار يحصل عليها النادي الأهلي إذ من المقرر إنهاء كافة التفاصيل التعاقدية.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن صاحب الـ 26 عاماً يستعد للسفر إلى السعودية للخضوع للكشف الطبي.

وكان عبدالقادر قد خاض الموسم الماضي بقميص نادي قطر القطري على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي بـ 17 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا خلال 1360 دقيقة لعب.

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