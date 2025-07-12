أرسل نادي الزمالك استفسارًا لنظيره الاتحاد المنستيري التونسي لاستطلاع موقف الأخير من بيع الظهير الأيمن محمود غربال.

وقال علي البحوري المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد المنستيري، اليوم السبت:" تلقينا بالفعل استفساراً من الزمالك بخصوص اللاعب ولكن لم يصلنا عرضًا رسميًا ووصلنا كذلك استفسارين آخرين من جانب نادٍ بلجيكي وآخر فرنسي ونحن منفتحون على دراسة كل العروض الخارجية لجميع اللاعبين".

الزمالك يعاني في مركز الظهير الأيمن بعد انتهاء عقد المحترف التونسي بصفوفه حمزة المثلوثي ورحيل اللاعب الشاب أحمد محمود لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة فيما يتبقى عمر جابر بجانب المدافع مصطفى الزناري الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن.

ويبحث مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الجارية للتعاقد مع ظهير أيمن لذا كان الاتجاه إلى محمود غربال صاحب الـ 21 عاماً الذي يجيد اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع كذلك.

غربال كان من ناشئي نادي الصفاقسي إذ تم تصعيده في موسم 2021/22 وهو في عامه الـ 18 قبل أن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف الاتحاد المنستيري.

اللاعب كان قد شارك بقميص الصفاقسي بـ 40 مباراة سجل خلالها هدفًا فيما شارك بالموسم الماضي مع الاتحاد المنستيري بـ 31 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

وهي المستويات التي جعلت اللاعب الذي تدرج بصفوف المنتخبات السنية المختلفة في تونس للحصول على فرصة تمثيل المنتخب الأول في بلاده بشهر نوفمبر الماضي.

وشارك اللاعب بقميص منتخب تونس الأول بـ 3 مباريات بواقع 270 دقيقة لعب.

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