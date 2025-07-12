قال الإعلامي عمرو أديب، إن لديه يقين قوي بأن الموسم المقبل للزمالك سيشهد خروجه من التحديات التي يمر بها وسيحقق كافة البطولات.

وكتب أديب عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"عندي يقين قوي أن هذا الموسم زملكاوي بامتياز ، هذا النادي العظيم سيخرج من وسط التحديات ليحقق كل البطولات، الفن والهندسة ستنصب المدرسة وبيب بيب زمالك.. من أين جاء اليقين، كالعادة إحساس سنوي صيفي تقليدي !".

وكان فريق الزمالك قد أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز الثالث برصيد 47 نقطة خلف بيراميدز الوصيف بـ 56 نقطة بينما توّج الأهلي باللقب بعدما جمع 58.

وتعاقد الزمالك مؤخرًا مع المدير الفني البرتغالي يانيك فيريرا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويعمل المدير الرياضي جون إدوارد في سياق متصل على إتمام عدة صفقات خلال الفترة الجارية للانتظام بمعسكر الفريق.

يذكر أن الزمالك قد فاز بهدف نظيف وديًا على نظيره أورانج خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة.

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