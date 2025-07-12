

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن سعي مسؤولو نادي النصر السعودي للتعاقد مع رافا يوستي، نائب خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر تقرير لها اليوم السبت، أن النصر يرغب في تعيين رافا يوستي كرئيس تنفيذي له.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمرحلة متقدمة بعدما كان يتسابق نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد معه.

ونوهت التقرير إلى أن رحيل يوستي سيجعل الأسابيع المقبلة على رئيس نادي برشلونة لابورتا صعبة قبل الانتخابات.

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع موهبة برشلونة يوناي هيرنانديز بالانتقالات الشتوية الماضية، فيما سبق وتعاقد أهلي جدة مع الإيفواري فرانك كيسيه قادمًا من برشلونة بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

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