كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"ليس فقط لاعبين".. النصر السعودي يقترب من التعاقد مع نائب رئيس برشلونة

10:47 ص السبت 12 يوليه 2025

رافا يوستي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن سعي مسؤولو نادي النصر السعودي للتعاقد مع رافا يوستي، نائب خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر تقرير لها اليوم السبت، أن النصر يرغب في تعيين رافا يوستي كرئيس تنفيذي له.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمرحلة متقدمة بعدما كان يتسابق نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد معه.

ونوهت التقرير إلى أن رحيل يوستي سيجعل الأسابيع المقبلة على رئيس نادي برشلونة لابورتا صعبة قبل الانتخابات.

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع موهبة برشلونة يوناي هيرنانديز بالانتقالات الشتوية الماضية، فيما سبق وتعاقد أهلي جدة مع الإيفواري فرانك كيسيه قادمًا من برشلونة بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

اقرأ أيضًا:
حي فقير ولعب بإبهام مكسور.. رحلة محمد قدوس للدوري الإنجليزي

نجم توتنهام يُضيء قريته بالسنغال في لافتة انسانية.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رافا يوستي برشلونة النصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان