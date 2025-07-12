كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تقدم مسؤولو نادي الأخدود السعودي باستفسار رسمي لنظرائهم بالنادي الأهلي عن موقفهم من بيع نجم فريقهم إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مسؤولو الأهلي، حسبما أكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، تمسكوا بلاعب خط الوسط: "لا يوجد نية في التفريط بإمام عاشور وسيتم تعديل عقده".

نادي الأخدود نجح بصعوبة في الاستمرار بالموسم الجاري من الدوري السعودي 2025/26 بعدما احتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن الوحدة الذي هبط لدوري الدرجة الأولى.

ولم يسبق وأن حقق النادي الذي تبلغ القيمة السوقية لفريق كرة القدم به 4.63 مليون يورو أي بطولة على مستوى الفريق الأول.

نادي الأخدود الذي يقع في مدينة نجران جنوب السعودية تأسس عام 1976 بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب حينها الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز برئاسة الأمير سلطان بن احمد السديري.

ويأتي شعار النادي من ثلاثة ألوان هي الأزرق السماوي واللون الأبيض والأسود كما يضم فرقًا للعبات اليد، كرة الطائرة والسلة بجانب كرة القدم بالإضافة إلى عدد من الملاعب المكشوفة لكرة اليد والتنس الأرضي بالإضافة إلى حلبة للملاكمة.

ويضم النادي الذي تم إنشائه على مساحة 3000م2 عدد يقارب 600 عضو رياضي ومنتسب يمارسون جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية كما يضم ملعب كرة قدم رئيسي مزروع يتسع لـ 5000 مشجع تُقام عليه جميع مباريات المنطقة خاصة درجتي الأولى والثانية بالإضافة الى ملعب رديف تمارس عليه التدريبات اليومية وإقامة عدد من المباريات.

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