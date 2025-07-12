كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
17:00

بريستون نورث

كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"هل اقترب من الزمالك؟".. نجم الأهلي يثير الجدل بهذا المنشور

05:56 ص السبت 12 يوليو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر 2
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر 1
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر يخوض تدريبات تأهيلية
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر
  • عرض 15 صورة
    أحمد-عبد-القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر يحتفل بالهدف الأول للأهي
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    احمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر (2)
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أثار أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، من خلال منشور قام به عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر عبد القادر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له ويظهر من خلفه 3 بلالين بيضاء، هو ما تم تفسيره من قبل الجماهير على إنها إشارة إلى اقتراب اللاعب من الانتقال للزمالك.

وارتبط اسم عبد القادر خلال الساعات الماضية بالانتقال إلى نادي الزمالك، خاصة في ظل عدم وضوح موقفه النهائي مع النادي الأهلي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل.

وكان صاحب ال 26 عاما، قضى الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى فريق قطر القطري، الذي شارك معه في 17 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتديم تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:
بخمس رصاصات.. قتل لاعبة تنس على يد والدها

"مركز صادم لصلاح".. الكشف عن المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبد القادر النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة