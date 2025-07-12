كتب - يوسف محمد:

أثار أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، من خلال منشور قام به عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر عبد القادر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له ويظهر من خلفه 3 بلالين بيضاء، هو ما تم تفسيره من قبل الجماهير على إنها إشارة إلى اقتراب اللاعب من الانتقال للزمالك.

وارتبط اسم عبد القادر خلال الساعات الماضية بالانتقال إلى نادي الزمالك، خاصة في ظل عدم وضوح موقفه النهائي مع النادي الأهلي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل.

وكان صاحب ال 26 عاما، قضى الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى فريق قطر القطري، الذي شارك معه في 17 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتديم تمريرة حاسمة.

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