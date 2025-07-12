كتب - محمد القرش:

كشف سمير الحاوي وكيل اللاعب حامد حمدان سبب تعطل صفقة انتقال الفلسطيني للزمالك.

وقال الحاوي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن حامد لم يتمرد على بتروجيت ولم يغب عن التمرين، وكل ما يتم تداوله غير صحيح.

وأوضح أن لاعب خط الوسط يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب تمسك بتروجيت ببقاء اللاعب عكس رغبته وهي الانتقال للزمالك.