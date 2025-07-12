كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

وكيل حامد حمدان يكشف "لمصراوي" سبب تعطل صفقة انتقال اللاعب للزمالك

12:00 ص السبت 12 يوليه 2025

حامد حمدان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف سمير الحاوي وكيل اللاعب حامد حمدان سبب تعطل صفقة انتقال الفلسطيني للزمالك.

وقال الحاوي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن حامد لم يتمرد على بتروجيت ولم يغب عن التمرين، وكل ما يتم تداوله غير صحيح.

وأوضح أن لاعب خط الوسط يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب تمسك بتروجيت ببقاء اللاعب عكس رغبته وهي الانتقال للزمالك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اللاعب الفلسطيني حامد حمدان وكيل حامد حمدان سمير الحاوي وكيل حامد حمدان تعطل صفقة انتقال الفلسطيني للزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شبورة مائية وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت
الوطنية للانتخابات تُعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ