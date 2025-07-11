قال رامي شقيق ووكيل أعمال المحترف الفلسطيني بصفوف بتروجت حامد حمدان إن الأمور أصبحت غامضة الآن فيما يخص مفاوضات الزمالك معهم.

وأضاف حمدان في تصريحات لقناة أون سبورت مساء اليوم الجمعة:" اللاعب في حالة نفسية سيئة ولا يرد على أحد سوى والدته ونحن في غزة ولسنا في مصر وحامد لم يلتقِ بأهله منذ فترة طويلة ويتمنى تحقيق حلمه باللعب بقميص الزمالك ولكن إدارة بتروجت ترفض التخلي عن اللاعب في الوقت الحالي".

وتابع وكيل اللاعب الفلسطيني: "الناس في غزة لن تصدق كيف ينتظرون حسم الصفقة وانتقاله للزمالك هذا أمر كبير لنا وسط الهم الذي نعيشه، مستعدون لـ "ندفع من جيبنا" لينضم حامد للزمالك فهذا حلمنا، نطالب الشعب المصري بالوقوف مع حامد فهو بمفرده بدون أخ أو أب أو أم وتحقيق حلمه بالانضمام للزمالك".

وأتم رامي حمدان تصريحاته بقوله:" حامد انضم لبتروجت منذ موسمين ولم يضع أي شرط مالي بل "مضى على بياض" وكان شرطه الوحيد هو الموافقة على رحيله حال وصول عرضًا جيدًا وخاصة وإن كان الزمالك فهو حلم بالنسبة له ولن نكل ولن نمل من مطالبة إدارة بتروجت المحترمة التي كانت سبب ظهور اللاعب من الموافقة على رحيله".

وأشار مصدر لمصراوي في وقت سابق من اليوم إلى أن إدارة نادي بتروجت قد رفضت عرض الزمالك لشراء عقد اللاعب.

وأوضح المصدر ذاته أنهم تلقوا عرضًا من نادي قطر القطري وتم رفضه أيضًا: "مدرب الفريق سيد عيد أبلغ مسؤولي بتروجت بأهمية استمرار اللاعب".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالإشارة إلى أن الزمالك يرغب في الحصول على حمدان الذي ينشط في مركز خط الوسط المهاجم مقابل منحهم لاعبين:" لكننا رفضنا وطلبنا الحصول على مبلغ مالي معين في حال موافقة السيد عيد على رحيل اللاعب".

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا شارك بقميص بتروجت في الموسم الماضي 2024/25 بـ 25 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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