كتب- نهى خورشيد:

أكد الناقد الرياضي السعودي خالد أبوغانم أن نادي الزمالك سيظهر بشكل مختلف في الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مشيراً أنه مدرب مميز للغاية يتمتع بمرونة تكتيكية.

وقال أبوغانم في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك سيكون مختلفًا في الموسم المقبل بقيادة مدير فني شاب لديه طموح، ومن وجهة نظري سيقود الفريق الأبيض لمنصات التتويج بالبطولات".

وأضاف: "يانيك فيريرا لديه 3 أو 4 خطط يلعب بها، وأهم ما يميزه هو المرونة وعدم الاعتماد على طريقة واحدة فقط، بل يستطيع تغيير أسلوبه خلال المباراة الواحدة، كما يفضل دائمًا الضغط الهجومي على الخصم".

وقاد فيريرا الفارس الأبيض اليوم، لتحقيق فوزاً قاتلاً على أورانج ودياً، في الظهور الأول له قبل انطلاق الموسم الجديد.