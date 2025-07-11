"الإصابات مشتني".. لاعب الزمالك السابق دون نادي

كتب - يوسف محمد:

كشف محمد مسعد لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، أنه يتواجد حاليا دون نادي، منذ رحيله عن صفوف فريق هلال مطروح بدوري الدرجة الثانية المصري.

وقال مسعد في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتواجد حاليا دون نادٍ، آخر فريق تواجدت معه هو فريق هلال مطروح بدوري الدرجة الثانية المصري".

وعن سبب رحيله عن نادي الزمالك، قال: "الإصابات من الأسباب الرئيسية لرحيلي عن نادي الزمالك، خاصة وأنها ساهمت في عدم ظهوري بشكل مستمر وأساسي مع الفريق في مختلف البطولات، لذلك رحلت عن الفريق بعد موسم واحد فقط".

وأضاف: "لا أرى أن هناك ظلم في رحيلي عن نادي الزمالك في ذلك الوقت، المشاركة في المباريات تعتمد على التوفيق في بشكل أساسي".

وكان محمد مسعد انضم إلى نادي الزمالك في يوليو 2016، قادما من فريق مصر المقاصة، لكنه لم يستمر طويلا مع الفارس الأبيض، حيث رحل بعد موسم واحد فقط، في أغسطس 2017.

وشارك مسعد رفقة نادي الزمالك في 5 مباريات فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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