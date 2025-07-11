كتب - نهى خورشيد

رد نادي مودرن سبورت، مساء اليوم الجمعة على تصريحات حارسه السابق، محمود عبدالرحيم جنش والمنضم في الوقت الحالي للاتحاد السكندري، بشأن عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وجاء بيان مودرن سبورت كالأتي..

في إطار حرص نادي مودرن على الرياضة على أساس الثقة وبيان الأصول للرأي العام الرياضي، وإزاء ما صدر عن اللاعب / محمود عبد الرحيم "جنش" من ادعاءات مغلوطة ومعلومات عارية تمامًا من الصحة، فإن إدارة النادي توضح ما يلي:

أولاً : اللاعب محمود عبد الرحيم "جنش" متعاقد مع النادي حتى نهاية موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤، يخضع لنود عقد المبرم بين الطرفين ويحكم المنظمة للعلاقة التعاقدية في هذا الإطار.

ثانياً: بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٢، قرر مجلس إدارة نادي مودرن نسبة ١٠٪ من عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ووقف الاستحقاقات المالية لتحسين النتائج، وهو إجراء قانوني يهدف إلى تحفيز اللاعبين على تحسين الأداء الجماعي.

ثالثاً: بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٧، صدر القرار الثاني من مجلس الإدارة بخصم ٢٥٪ من قيمة العقود في حالة عدم تواجد الفريق ضمن المراكز العشرة الأوائل في نهاية الدوري، مع التنبيه على اللاعبين بذلك، وإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم

رابعا: اللاعب، وعلى الرغم من كونه قائدًا، كان مصدرًا دائمًا للمشاكل داخل غرفة الملابس وخارجها، في مواجهة واضحة للقيادة والروح الرياضية المطلوبة منه.

خامسا: الأداء المتذبذب للاعب وتصرفاته داخل الملعب أثارت العديد من علامات الاستفهام والشكوك، مما انعكس سلبا على نتائج الفريق، ويُعد ذلك إخلالا بالأمانة المهنية والاحترافية.

سادسا: قيام اللاعب بنشر صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي "تيشرت" باللون الأصفر قبل مباراة مصيرية أمام نادي الإسماعيلي يُعد تلميحا غير رياضيا وسلوكا يتنافى مع الانتماء والمسؤولية.

سابعا: هذه التصرفات تُعد خرقًا صريحًا لبنود العقد، وتحديدًا للفقرتين (١) و (٢) من البند "ثالثا - التزامات الطرفين، فضلا عن مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (۱۱) الفقرة (۱۳) من لائحة شئون اللاعبين الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبناءً عليه، تؤكد إدارة نادي مودرن سبورت على ما يلي:

أولا : لم تقصر في منح جميع اللاعبين حقوقهم التعاقدية كاملة وفقًا للوائح والعقود الرسمية.

ثانيا: تحتفظ إدارة النادي بكامل حقوقها القانونية، وسوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد اللاعب، ردًا على الادعاءات الباطلة التي صدرت عنه، بما يحفظ للنادي كيانه وكرامته وحقوقه المادية والمعنوية.