كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسمت وزارة الشباب والرياضة ما يُثار عبر وسائل الإعلام عن إصدارها قراراً بتأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لمده عام.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة إلى أنها لم تُصدر أي قرار وزاري بتأجيل عقد الجمعيات العمومية، مشددًا على أنه يتعين على كافة الهيئات الرياضية الالتزام بأحكام القانون واللوائح الصادرة نفاذًا له.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر البيان ذاته:" علمًا بأنه بعد الاعتماد النهائي للقانون سيتم وضع القرارات التنفيذية للأحكام الانتقالية التي تتناسب وتصميم القانون وتؤكد الوزارة على حرصها الكامل خلال الفترة المقبلة".

وأضاف البيان:" ووفقًا للإطار القانوني بمد كافة وسائل الإعلام شركاء النجاح بجميع المعلومات والبيانات التي من شأنها توضيح كافة الخطوات المقبلة لكافة المسارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الكامل لكافة الهيئات الرياضية في ضوء أحكام القانون والقرارات التنفيذية فتهيب الوزارة بعدم التصريح بأي بيانات إلا من خلال المتحدث الرسمي للوزارة حفاظا علي الاستقرار ومنع أي اضطرابات في الوسط الرياضي".

وأتمت الوزارة البيان بـ: "علما بأنه بعد الاعتماد النهائي للقانون سيتم وضع القرارات التنفيذية للأحكام الانتقالية التي تتناسب وتصميم القانون".

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