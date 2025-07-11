والد حامد حمدان يوجه رساله لابنه بخصوص الزمالك.. والأخير يرد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

علق والد المحترف الفلسطيني بصفوف بتروجت حامد حمدان عن مفاوضات نادي الزمالك من نجله لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حامد حمدان كتب عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الجمعة: "خُلقت الأحلام كي تتحقق وليس لتُمنع، إرادة الله فوق إرادة البشر.. الله غالب".

ليعلق والده :"ابني حامد غير نصيبك ما بيصيبك لو ليك نصيب تلعب في الزمالك حتلعب لو اجتمعت الانس والجن على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك"، ليرد اللاعب:"بإذن الله يا والدي".

وأشار مصدر لمصراوي في وقت سابق من اليوم إلى أن إدارة نادي بتروجت قد رفضت عرض الزمالك لشراء عقد اللاعب.

وأوضح المصدر ذاته أنهم تلقوا عرضًا من نادي قطر القطري وتم رفضه أيضًا: "مدرب الفريق سيد عيد أبلغ مسؤولي بتروجت بأهمية استمرار اللاعب".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالإشارة إلى أن الزمالك يرغب في الحصول على حمدان مقابل منحهم لاعبين:" لكننا رفضنا وطلبنا الحصول على مبلغ مالي معين في حال موافقة السيد عيد على رحيل اللاعب".

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا شارك بقميص بتروجت في الموسم الماضي 2024/25 بـ 25 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

يذكر أن الصفقة كانت قريبة من الزمالك في وقت سابق ما جعل جمهور القلعة البيضاء في انتظار إتمامها قبل أن يوضح المصدر سبب تعثرها.

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