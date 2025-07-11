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مصدر مقرب يكشف لمصراوي آخر تطورات الحالة الصحية لحارس مرمى دجلة

08:10 م الجمعة 11 يوليه 2025
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  • عرض 4 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
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    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 4 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
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كتب - نهى خورشيد

كشف مصدر مقرب، آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد بونجا حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"محمد بونجا يشعر بتحسن ملحوظ بعد نقله للعناية المركزة في مستشفى دار الفؤاد".

وأضاف:"الطبيب المعالج يتابع حالته يومياً، ومن المتوقع خروجه خلال أيام للالتحاق دجلة بمعسكر الإعداد في العين السخنة، والمقرر انطلاقه غداً السبت".

وأتم حديثه قائلأً:"رئيس النادي ماجد سامي تكفّل بكامل نفقات العلاج ونقل اللاعب للمستشفى على نفقته الخاصة".

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محمد بونجا حارس مرمي الحالة الصحية لحارس مرمى دجلة محمد بونجا يتعرض لوعكة صحية
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