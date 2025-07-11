7 صور لـ أفشة مع زوجته أثناء تأدية مناسك العمرة

كتب - نهى خورشيد

شارك محمد مجدي قفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، متابعيه بصور جديدة من أدائه مناسك العمرة رفقة زوجته ونجله "مالك".

ونشر قفشة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور رفقة زوجته مع تعليق:"وقفت بين يديك يا رب في بيتك الحرام، خاشعًا، ضعيفًا، ممتنًا... فغسلت قلبي من همه، وأبدلت ضيقه طمأنينة. يا من دعوتك سرًا وجهرًا، لك الحمد أن بلغتنا هذا المقام، وأسألك قبولًا يملأ السماء، ومغفرة تمحو ما كان، ورضا لا يزول".

والجدير بالذكر أن الإسباني خوسيه ريفيرو منح لاعبي القلعة الحمراء إجازة لمدة 18 يومأً، بعد انتهاء مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية عقب توديعه للنسخة من دور المجموعات.