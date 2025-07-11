هل أعلن مصطفى محمد بهذه الطريقة رفض عرض الأهلي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرتبط اسم مصطفى محمد المحترف المصري بصفوف نانت الفرنسي بمفاوضات مع مسؤولي النادي الأهلي للانضمام لصفوف فريقهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن يبدو أن مصطفى محمد قرر وضع حدًا لما يتم تداوله خلال الفترة الماضية فأضاف اسم نادي الزمالك بجوار نادي نانت عبر حسابه بمنصة إنستجرام في إشارة تم تفسيرها على أنها ردًا منه على انتمائه للزمالك ورفضه الانضمام للأهلي.

وكان مصطفى محمد قد تدرج بصفوف شباب نادي الزمالك قبل أن يتم إعارته في موسم 2016/17 لنادي الداخلية ثم إلى طنطا في الموسم التالي فطلائع الجيش في الموسم الثالث قبل أن يعود للزمالك خلال موسم 2019/2020.

ورحلّ مصطفى بعد موسم مع الزمالك لصفوف نادي جالطة سراي التركي في موسم 2021/2020 قبل أن يشتري النادي التركي عقده بنهاية الإعارة ثم كرر المهاجم المصري الدولي الأمر ذاته بالانضمام لصفوف نانت الفرنسي على سبيل الإعارة ثم اشترى النادي عقده مع نهاية الفترة.

أرقام مصطفى محمد مع نانت

مصطفى محمد صاحب الـ 27 عامًا شارك بقميص نانت خلال الموسم الماضي بـ 32 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا في موسم لم يكن الأفضل له ليفتح النادي الفرنسي الباب أمام رحيله.

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