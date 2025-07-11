مصدر يُجيب لمصراوي .. لماذا سيتم تأجيل انتخابات الأهلي؟

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن سبب الاتجاه لتأجيل انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي بعدما كان هناك اتجاه لتقديمها.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن انتخابات الأهلي كان من المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل ولكن استفسر مسؤولو الأهلي عن إمكانية إقامتها في شهر سبتمبر لتجنب تعارض موعدها مع انتخابات مجلس النواب المقرر إقامتها في شهر نوفمبر ذاته.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتصالات في الفترة الحالية بين مسؤولي الأهلي والجهات الإدارية إمكانية تأجيل انتخابات مجلس إدارة جديد للنادي، مضيفًا:"هناك توجهًا لدى وزارة الشباب والرياضة لتأجيل الانتخابات لحين توفيق الأندية لأوضاعها وفقًا لتعديلات قانون الرياضة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستعاين بعض الأمور بعد نشر تعديلات قانون الرياضة في الجريدة الرسمية ثم ستحدد الموقف النهائي: "لكن المؤكد هو تأجيل انتخابات الأهلي التي كانت مقررة في نوفمبر".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت موافقة مجلس النواب بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة الجديد.

وقرر مجلس النواب الموافقة على إلغاء بند الثمان سنوات لمجالس إدارات الأندية المصرية، لتصبح 12 عاما كحد أقصى من أجل التوافق مع لوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

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