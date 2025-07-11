كتب - نهى خورشيد

كشف البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الأساسي للفارس الأبيض استعداداً لخوض ودية أورانج، المقررة مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: عمر جابر – صلاح مصدق – محمود حمدي “الونش” – محمود بنتايج

في الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – مهاب ياسر – حازم أسامة – أحمد الجفالي

في الهجوم: سيف الدين الجزيري

وتعد هذه المواجهة، هى الظهور الأول للمدرب الجديد يانيك فيريرا، الذي تولى المهمة خلفاً لأيمن الرمادي.