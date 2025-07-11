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"40 محترفًا من 8 دول".. ختام معسكر منتخب مصر للمقيمين في الخارج

06:15 م الجمعة 11 يوليه 2025
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    معسكر منتخب مصر تحت 16 للمقيمين بالخارج
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    معسكر منتخب مصر تحت 16 للمقيمين بالخارج
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اختتم المنتخب الوطني تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف المعسكر الذي تمت إقامته في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر للاعبين المقيمين في خارج مصر.

المعسكر أُقيم خلال الفترة من 6 يوليو حتى 10 يوليو بمشاركة 36 لاعبًا قبل أن يصل العدد إلى 40 ضمن الاستعدادات لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم للناشئين العام المقبل.

وشارك في المعسكر 40 لاعبًا من المقيمين خارج مصر من دول مختلفة شملت: روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة، السعودية لإتاحة الفرصة لضم لاعبين جدد ورؤية أكبر قدر من اللاعبين في هذه المرحلة العمرية.

وأُختتم المعسكر بمباراة أُقيمت اليوم الجمعة مع فريق نجوم المستقبل انتهت بفوز المنتخب بسداسية نظيفة.

وأبدى أعضاء الجهاز الفني، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم، إعجابهم ببعض العناصر المميزة في هذا المعسكر مؤكدين أنهم سيكونون إضافة للفريق في الفترة المقبلة.

وأشار الجهاز الفني للمنتخب، عبر البيان ذاته، إلى أن اختيار اللاعبين جاء من عدد من الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية، استثماراً للمواهب المصرية في الخارج.

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