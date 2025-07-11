"الأحلام ليست للمنع".. تعليق مُثير من صفقة الزمالك المنتظرة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار المحترف الفلسطيني بصفوف بتروجت حامد حمدان الجدل بتدوينة عبر حساباته بمنصات التواصل المختلفة لتزامنها مع ما يتم تداوله عن رفض مسؤولي ناديه انضمامه للزمالك.

وكتب حامد حمدان عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الجمعة: "خُلقت الأحلام كي تتحقق وليس لتُمنع، إرادة الله فوق إرادة البشر.. الله غالب".

وأشار مصدر لمصراوي في وقت سابق من اليوم إلى أن إدارة نادي بتروجت قد رفضت عرض الزمالك لشراء عقد اللاعب.

وأوضح المصدر ذاته أنهم تلقوا عرضًا من نادي قطر القطري وتم رفضه أيضًا: "مدرب الفريق سيد عيد أبلغ مسؤولي بتروجت بأهمية استمرار اللاعب".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالإشارة إلى أن الزمالك يرغب في الحصول على حمدان مقابل منحهم لاعبين:"لكننا رفضنا وطلبنا الحصول على مبلغ مالي معين في حال موافقة السيد عيد على رحيل اللاعب".

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا شارك بقميص بتروجت في الموسم الماضي 2024/25 بـ 25 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

يذكر أن الصفقة كانت قريبة من الزمالك في وقت سابق ما جعل جمهور القلعة البيضاء في انتظار إتمامها قبل أن يوضح المصدر سبب تعثرها.



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