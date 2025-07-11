كتبت-هند عواد:

أعلن نادي إنبي في بيان رسمي، تعيين محمد إسماعيل في منصب المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لعبد الناصر محمد، بعد الأزمة الأخيرة وتضارب التصريحات بين الأخير وأيمن الشريعي رئيس البترولي.

وتولى عبد الناصر محمد منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، خلفا لوائل القباني.

ماذا حدث؟

بدأت الأزمة بعد خروج أيمن الشريعي بتصريح مثير، بعد تولي عبد الناصر منصبه الجديد في الزمالك، وقال: "عبد الناصر محمد ما زال حتى الآن في منصبه بنادي إنبي ولن يرحله، هو تم تعيينه فى الزمالك مدير كرة، مع الاحتفاظ بمنصبة معنا وبجميع حقوقه المالية وكامل صلاحياته الإدارية معنا".

تسبب هذا التصريح في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج عبد الناصر محمد عن صمته ويقول في تصريحات صحيفة: "سعيد بتواجدي في القلعة البيضاء، ومركز تمامًا في شغلي الجديد بعد ما أنهيت رحلتي الطويلة مع إنبي بإذن من رئيس النادي، لا أفهم المغزى من تصريحات أيمن الشريعي، ولم أدخل نادي إنبي من يوم ما تم إعطائي الإذن بالرحيل والموافقة على عرض الزمالك".

وأضاف: "بعتز بكل لحظة في إنبي، وعمري ما هنسى فضل النادي عليّ، لكن دلوقتي كل تركيزي مع الزمالك الكبير. اللي مالوش خير في قديمه، مالوش خير في جديدة".

أيمن الشريعي يرد على عبد الناصر محمد

رد الشريعي على تصريحات عبد الناصر محمد، وقال عبر قناة أون تايم سبورت: "عبد الناصر محمد واحد من مؤسسي نادي إنبي، وكل الناس في مصر عارفين إن اسمه دائمًا مربوط بإنبي، بيشتغل في النادي بقاله 36 سنة، في صحفي سألني هو استقال ولا تمت إقالته؟، رديت عليه قلت له لا هذا حصل ولا هذا حصل.. حتى الآن هو المدير الرياضي رسميًا وفقًا للإدارة بتاعتي".

وأضاف: "سألني هل يصح الجمع بين منصبين، قلت له هذه رغبته ولا توجد مشكلة، قرأت بيان الكابتن عبد الناصر، ولفت نظري أنه يقول: "أنا مستغرب من تصريحات رئيس النادي"، لا أنا كلامي مش مستغرب، أنا كلامي يترد عليه بـ"حصل أو محصلش"، العلاقة التعاقدية في أي مكان تكون بين ثلاثة: استقالة – إقالة – تفاوض ودي، وهذا لم يحدث".

ويرى محمد إسماعيل المشرف العام على الكرة في نادي إنبي والذي خلف عبد الناصر، أن الذي حدث تضارب في التصريحات وتم فهمها بشكل خاطئ، وفقا لما ذكرت في تصريحات تلفزيونية.

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