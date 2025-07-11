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"ظلم مادي وأذى نفسي".. رسالة من جنش إلى مودرن سبورت

02:44 م الجمعة 11 يوليه 2025
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    محمود جنش لاعب فريق مودرن فيوتشر
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    جنش
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    محمود جنش
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    محمود جنش
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    محمد عبد الرحيم جنش
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    جنش يطلق تصريحات نارية ضد مودرن سبورت
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    محمود جنش بقميص المنتخب
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    جنش
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كتبت-هند عواد:

أصدر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن سبورت السابق والاتحاد السكندري الحالي، بيانا رسميا، يطالب في بمستحقاته المتأخرة لدى الأول.

وكتب جنش عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا محمود عبد الرحيم جنش لعبت لصفوف نادي مودرن سبورت لمدة أربعة مواسم. أصدر هذا البيان لتوضيح ما تعرضت له من ظلم مادي ومعنوي نتيجة عدم حصولي على مستحقاتي المالية المستحقة لدى النادي، على الرغم من وفائي الكامل بجميع التزاماتي التعاقدية والفنية طوال فترة تواجدي مع الفريق، كنت خلالها قائدًا لمودرن سبورت، وبذلت كل جهدي بإخلاص واحترام لشعار وقميص النادي".

وأضاف: "بعد نهاية الموسم الأخير، ورغم انتهاء علاقتي التعاقدية مع النادي، لا تزال مستحقاتي المالية طرف النادي ولم أحصل عليها .و فوجئت بمحاولات لإجباري على التنازل عن 75% من تلك المستحقات والقبول فقط بنسبة 25% منها دون وجه حق أو سند قانوني".

جنش يطلق تصريحات نارية ضد مودرن سبورت

وأوضح: "طوال الفترة الماضية تواصلت مع عدد من مسؤولي النادي، من بينهم رئيس النادي ومدير الكرة والمدير التنفيذي، وتلقيت منهم وعودا متكررة بالحصول على كامل مستحقاتي، إلا أنها لم تُنفذ. لقد سبب لي هذا التأخير أذى نفسيًا بالغا بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة أثرت على حياتي ومعيشتي".

واختتم جنش: "خاصة أنني التزمت الصمت لفترة طويلة احتراما للجهات الإدارية، ورفضت اللجوء للشكاوى الرسمية كما فعل بعض زملائي اللاعبين الذين تعرضوا لنفس التجربة المؤلمة والمتكررة .ما زلت أطالب بحقّي المشروع والكامل دون انتقاص أو مساومة، وأرفض تماما أسلوب الضغط والإجبار على التنازل عن حقوقي، التي كفلها لي العقد، والقانون والضمير".

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