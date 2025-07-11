كتبت-هند عواد:

علق إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، على إمكانية رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الحالي.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "وسام أبو علي لديه عقدا مع النادي ويجب أن يكمله، وطالما العروض التي وصلت له غير مناسبة للأهلي وهم أحرار هذا لاعب لديه عقد مع النادي".

وأضاف: "المشكلة حاليا في ترضية وسام أبو علي، أرى أن الأهلي يرفع راتبه لـ2 مليون دولار وهذا آخر كلام لا أكثر، وسام كان نجم الفريق في كأس العالم للأندية".

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