هم أحرار.. لاعب الأهلي السابق يعلق على إمكانية رحيل وسام أبو علي
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كتبت-هند عواد:
علق إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، على إمكانية رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الحالي.
وقال إكرامي الشحات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "وسام أبو علي لديه عقدا مع النادي ويجب أن يكمله، وطالما العروض التي وصلت له غير مناسبة للأهلي وهم أحرار هذا لاعب لديه عقد مع النادي".
وأضاف: "المشكلة حاليا في ترضية وسام أبو علي، أرى أن الأهلي يرفع راتبه لـ2 مليون دولار وهذا آخر كلام لا أكثر، وسام كان نجم الفريق في كأس العالم للأندية".
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