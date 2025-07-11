"علمتني أكون راجل".. كيشو يعلن اعتزاله المصارعة

كتبت-هند عواد:

أعلن المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو" لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، اعتزاله، بعد مسيرة طويلة ضمت ميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكتب كيشو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد سنين طويلة من التعب، التحديات، والانتصارات، بعد ما شرفت بلدي ورفعت علمها في المحافل الدولية، وقدرت أحقق الحلم وأتوج بميدالية أولمبية في المصارعة الرومانية، وصلت للقرار الأصعب في مشواري الرياضي: قررت أعلن اعتزالي اللعب رسمياً".

وأضاف: "القرار ده مش سهل، والمصارعة كانت دائمًا أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لي، كانت حياتي، وشغفي، وسندي في أصعب الأوقات. بحمد ربنا على كل لحظة عشتها فوق البساط وكل لحظة فخر، وكل تشجيع سمعته من أهلي وجمهوري وبلدي".

واختتم كيشو: "بشكر كل مدرب ساعدني، وكل زميل وقف جنبي، وكل حد دعمني بكلمة حلوة أو بدعوة من القلب، شكراً للمصارعة اللي علمتني أكون راجل قبل ما أكون بطل. وشكراً لكل حد كان جزء من الرحلة".

جدير بالذكر أن كيشو كان صاحب أزمة أولمبياد باريس 2024، بإلقاء القبض عليه بتهمة التحرش بفتاة في الشارع، بينما كان في حالة سكر، لكن تمت تبرئته وخروجه من قسم الشرطة.

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