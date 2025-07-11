كتبت-هند عواد:

كشف ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، مصير ثنائي الأبيض محمود "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي، بعد اعتزالهما كرة القدم.

وقال ممدوح عباس في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على فضائية النادي: "شيكابالا لديه مشروع خاص يعمل عليه، ويفكر في تأسيس أكاديمية كرة قدم، هذا حلم من أحلامه ويعمل عليه حاليا".

وأضاف: "محمد عبد الشافي أيضا، احتمال كبير مراه في منصب داخل الزمالك قريبا، لأنه أحد أبناء النادي ومكانه موجود دائما، لكننا حاليا نرتب لمباراة اعتزال لشيكابالا وعبدالشافي، تليق بالثنائي، هما رموز كبيرة في تاريخ الزمالك".

واختتم ممدوح عباس: "أنا أحد جماهير الزمالك، وأشعر بحب شيكا وعبد الشافي للنادي، جمهور الزمالك "بيحب ويتحمل ويضحي"، وهذا ليس موجودا في أي مكان، الفريق مر بموسم صعب، لكن في النهاية فزنا بكأس مصر".

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