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ممدوح عباس: "الفوضى خلصت.. ومصطفى محمد مش راجع من أوروبا"

10:33 ص الجمعة 11 يوليه 2025
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  • عرض 8 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 8 صورة
    مصطفي محمد
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    مصطفى محمد يحضر مباراة الزمالك وبيراميدز
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    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 8 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 8 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 8 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
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كتبت-هند عواد:

علق ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، عن الوضع الراهن في القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن الفوضى انتهت.

وقال ممدوح عباس في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على فضائية النادي: "أريد أن أقول أنه عندما أثير موضوع مصطفى محمد وارتباطه بالأهلي، كنت أعلم من قبلها أن هذا الكلام لن يحدث، مصطفى محمد "مش راجع من أوروبا" فهو واحد من أبناء الزمالك".

وأضاف: "يوجد فرق بين الصفقات والصفعات، وأنني أجلب لاعب من دون رأي لجنة الكرة أو أعمل اللي أنا عايزة، "الفوضى خلصت"، بداية من أوضة اللبس حتى مدير الفريق، كل هذا انتهى".

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مصطفى محمد ممدوح عباس الزمالك الأهلي
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