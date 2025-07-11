كتب - يوسف محمد:

دائما ما تكون حياة النجوم وبشكل خاص لاعبي كرة القدم، مصدر إبهار بالنسبة للكثير من الجماهير بل وفي بعض الأوقات تدخلهم في حالة من الذهول، خاصة وأنهم ينظرون بشكل إلى حياة النجوم، التي في الغالب تتميز بقدر كبير من الرفاهية، إلا أن الكثير لا يعرف أن هؤلاء المشاهير ونجوم الكرة مرت عليهم الكثير من الأيام الصعبة في بداية حياتهم، هو ما يظهر من خلال عملهم في مهن بسيطة قبل الشهرة ولعب كرة القدم.

ويوجد الكثير من اللاعبين المصريين، الذين عملوا في العديد من المهن المختلفة، قبل احترافهم كرة القدم بشكل نهائي وحصولهم على شهرهم كبيرة، فمنهم من عمل في مصنع طوب، من تواجد كعامل في بنزينة والعديد من المهن الأخرى التي مارسها نجوم الكرة قبل الشهرة.

أبرز المهن لنجوم الكرة المصرية قبل احتراف كرة القدم؟

محمد أبو تريكة

يقترن اسم صاحب القميص رقم 22 في الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، دائما بالموهبة الكبيرة والمتعة التي كثيرا ما قدمها لجماهير الكرة المصرية، سواء مع المنتخب الوطني أو المارد الأحمر، مما جعله أحد من أساطير الكرة المصرية، خاصة في ظل التاريخ الكبير الذي نجح في تحقيقه سواء على الصعيد الدولي مع المنتخب أو المحلي مع الأهلي.

ويعد محمد أبو تريكة من أهم وأشهر نجوم الكرة المصرية، الذين سبق لهم العمل في مهن خارج الوسط الرياضي، حيث كان يعمل "الماجيكو"، كما كان يحلو لجماهير المارد الأحمر تسميته، قبل احتراف كرة القدم، في مصنع طوب.

وقال أبو تريكة، خلال ظهوره في برنامج تليفزيوني من قبل: "اشتغلت في الطوب ما يقرب، عندما كان عمري 13 عاما حتى عمر 17 عاما، لكن كنت أذهب إلى المصنع في فترة الصيف فقط، لكنني كنت أعمل ذلك بحب، خاصة وأن والدي في البيت لم يكن يجبرني على هذا الأمر إطلاقا".

محمد مجدى أفشة

ويشتهر نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدى "بأفشة"، لكن الكثير من الجماهير لا يعرفون سبب هذه التسمية، وهو ما أعلنه اللاعب من قبل، حيث قال خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية: "بأنه كان يعمل مع والدته في بيع الفراخ وافتخر بهذا الأمر، وكنت دائما أمسك الفراخ وذبحها، هذا سبب تسميتي بأفشة".

حسين الشحات

وحسين الشحات يعد أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي، إلا أنه لم يصل إلى هذا الأمر بشكل سهل أو بسيط، حيث أن نجم وسط الأهلي، عانى بشكل كبير، قبل لعبه كرة القدم بشكل احترافي، هو ما جعله يعمل في أكثر من مجال مختلف وشاق أيضًا قبل كرة القدم، مثل عمله في بنزينة.

وخلال حوار تليفزيوني سابق، قال الشحات: "كنت أعمل في مجال الالوميتال مع إحدى الشركات، بأجر شهري 400 جنيه، من قبلها كنت أعمل كجامع للكرات لصالح إحدى مدارس الكرة مقابل 10 جنيه في اليوم".

وأكمل:"عملت أيضًا قبل كرة القدم، كعامل في محطة وقود "بنزينة"، أنا وشقيقي والمكسب آنذاك كان يعتمد على "البقشيش" بشكل كبير لكنني كنت مبسوط في ذلك الوقت".

عمر زكي

ولا يعلم الكثير من متابعي كرة القدم المصرية، أن "البلدورز" عمرو ذكي أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية لاعب الزمالك وويجان الإنجليزي السابق، من اللاعبين الذين بدأوا حياتهم بعيدا عن كرة القدم، حيث قال ذكي في تصريحات تليفزيونية من قبل: "اشتغلت في أكثر من مهنة من وانا عندي 12 سنة، لمساعدة والدتي في العلاج، عملت مع خالي في مجال "النقاشة" واشتغلت حداد أيضًا".

أحمد دويدار

وصرح لاعب نادي الزمالك والإسماعيلي السابق أحمد دويدار، بأنه سبق له العمل في أكثر من مجال في طفولته بعد وفاة والده، حيث قال: "اشتغلت في بيع أحد ماركات الأحذية، ثم عملت بعد ذلك على عربية ميكروباص وهذا ليس عيب".

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