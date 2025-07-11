15 صورة لبنات نجوم الأهلي والزمالك يلعبن كرة قدم وسلة

كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد الساحة الرياضية المصرية بروز جيل جديد من أبناء وبنات نجوم الرياضة، الذين بدأوا يشقون طريقهم في مختلف الألعاب، محافظين على إرث عائلاتهم الرياضية، ولكن بأسلوبهم الخاص.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز أبناء نجوم كرة القدم كالتالي:

نادر السيد وابنته تمارا.. ألوان مختلفة لكن الانتماء ثابت

من أبرز هذه النماذج، تمارا نادر السيد، ابنة حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق نادر السيد، التي انضمت مؤخرًا إلى فريق سيدات النادي الأهلي لكرة القدم.

ورغم ما قد يبدو من مفارقة في الانتماء الكروي، فقد أكد نادر السيد في تصريحات تليفزيونية أن هذا القرار لا يُضعف من ولاء العائلة التاريخي لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن احترافية الرياضة هي المحرك الأول لاختيارات الجيل الجديد.

جميلة جمال حمزة.. من الصيد إلى سيدات الزمالك

جميلة، ابنة نجم الزمالك السابق جمال حمزة، تُعد واحدة من الأسماء اللامعة الصاعدة في كرة القدم النسائية.

بدأت مشوارها في نادي الصيد، قبل أن تنضم مع بداية موسم 2024 إلى فريق السيدات الذي شكله نادي الزمالك، في خطوة وصفها متابعون بأنها امتداد طبيعي لمسيرة والدها في القلعة البيضاء.

لولوه حازم إمام.. لمسة فنية جديدة في ملاعب الناشئات

الكابتن حازم إمام، نجم الزمالك السابق، تحدث في تصريحات سابقة عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن ابنته الصغرى "لولوه"، التي تلعب كرة القدم في أكاديمية "إيمز"، وهي إحدى الأكاديميات الخاصة التي تُعنى بتطوير المواهب الكروية الصغيرة، وأشاد إمام بموهبتها ورغبتها في خوض تجربة كروية جادة، على غرار تجربته.

مريم مصطفى.. بين إرث الأهلي وخطى الزمالك

في مفارقة أخرى تجمع بين الانتماءات المتباينة، تبرز مريم مصطفى، لاعبة فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، والتي تنتمي إلى عائلة أهلاوية عريقة، فهي ابنة كابتن الأهلي التاريخي في الكرة الطائرة هناء حمزة.