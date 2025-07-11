صورة نادرة تجمع بين شيكابالا وسيف فاورق جعفر في طفولته

كتب-نهى خورشيد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقاء الأول الذي جمع بين محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفارس الأبيض المعتزل بزميله في الفريق سيف فاروق جعفر.

وظهر جعفر في الصورة خلال فترة طفولته، مع شيكابالا أسطورة الزمالك

وفي سياق متصل،يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة ودية مع نظيره أورانج، في تمام السادسة والنصف مساء غداً الجمعة، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.