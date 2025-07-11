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صورة نادرة تجمع بين شيكابالا وسيف فاورق جعفر في طفولته

03:13 ص الجمعة 11 يوليو 2025
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    سيف فاروق جعفر بقميص الزمالك
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    فاروق جعفر وابنه سيف
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    سيف فاروق جعفر
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    سيف فاروق جعفر لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق
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    سيف فاروق جعفر
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    محمود شيكابالا 1 (1)
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    زيارة شيكابالا لمعبد حتشبسوت (1)
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    شيكابالا (1)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (1)
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    شيكابالا وإيشو (9) (1)
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    شيكابالا وإيشو (11) (1)
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    شيكابالا وإيشو (2) (1)
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    شيكابالا
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    شيكابالا ومنير
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كتب-نهى خورشيد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقاء الأول الذي جمع بين محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفارس الأبيض المعتزل بزميله في الفريق سيف فاروق جعفر.

وظهر جعفر في الصورة خلال فترة طفولته، مع شيكابالا أسطورة الزمالك

وفي سياق متصل،يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة ودية مع نظيره أورانج، في تمام السادسة والنصف مساء غداً الجمعة، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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شيكابالا سيف فاروق جعفر الزمالك
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