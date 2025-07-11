كتب- نهى خورشيد:

علق شريف عبدالفضيل نجم الأهلى والإسماعيلي السابق، على زيارة الإسباني خوسيه ريبيرو لشوارع القاهرة القديمة، موضحاً رأيه في البديل الأنسب لوسام أبو على حال رحيله.

وقال عبدالفضيل في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"المدير الفني قام بشيء مبشر جدًا، وهو أنه لم يحصل على إجازة، بينما منح الفريق راحة، ونزل إلى الشوارع ليرى فخامة الشعب المصري وجمال الأحياء الشعبية، وتعرف على عقلية الناس، ليعرف كيف يتعامل معهم".

وأضاف:"نحن شعب طيب، نحب البهجة والسرور، وجماهير الأهلي كبيرة جدًا، وقد أراد أن يشعر بذلك بنفسه، وهذا يُحسب له، وأعتقد أن نجاحه مع مجلس الإدارة الحالي أمر متوقع، وأي شخص في مكانه كان سيفعل الشيء نفسه لينجح".

وعن رحيل أبو على:"إذا جاء عرض مناسب يفيد النادي ويوازي قيمة اللاعب، فأنا أؤيد قرار مجلس الإدارة. أما إذا كان العرض ضعيفًا، فالنادي بحاجة إليه ويجب الاستفادة منه".

وتابع:"بالنسبة للبدائل، أرى أن جراديشار مهاجم مميز، ومحمد شريف مهاجم هداف وممتاز، ويمكننا التعاقد مع لاعب إفريقي أو محترف آخر من أي دوري أوروبي مثل الدوري الدنماركي أو النرويجي أو السويسري، لأنهم يضمون لاعبين ممتازين وبمبالغ معقولة".

وواصل:"أما مصطفى محمد، فهو مهاجم كبير، وأنا من أشد المعجبين به منذ أن كان في الزمالك وطنطا، وهو الآن في نادي نانت الفرنسي، وأتمنى له الاستمرار في الاحتراف".

وأكمل نجم الأحمر:"لا أريد للاعب دولي مثله أن يعود إلى الدوري المصري، بل يجب أن يواصل مسيرته ويصل لأعلى المستويات، لأن هذا مفيد للمنتخب. لا ترجع، بل استكمل طريقك إلى الدوري الإنجليزي أو الأندية الكبرى".

وأتم حديثه:"ولكن من حق الأهلي أن يبحث عن مهاجم مناسب، وأعتقد أنه كانت هناك اتصالات مباشرة من الأهلي مع مصطفى محمد، لكنه أبدى رغبته في مواصلة مشواره الاحترافي، وهي نقطة أحترمه عليها وأحيّيه من أجلها".