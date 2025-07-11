كتب- نهى خورشيد:

أبدي شريف عبدالفضيل نجم الأهلى والإسماعيلي الأسبق، رأيه في نجاح صفقة أحمد سيد زيزو في خطف الأضواء من باقي نجوم القلعة الحمراء.

وقال عبدالفضيل في تصريحات خاصة لمصراوي :"زيزو جاء من نادي الزمالك، في صفقة تُعد ضربة موجعة لمجلس إدارة الزمالك، والسبب في ذلك يعود للمجلس نفسه، إذ كيف يُترَك لاعب بقيمة زيزو دون تجديد عقده حتى الأيام الأخيرة، دون بيعه أو الحفاظ عليه؟! هذا ليس خطأ زيزو ولا الأهلي، بل هو خطأ إداري كبير يُسأل عنه مجلس الزمالك".

وأضاف:"كل صفقة في الأهلي لها وزنها، ونحن الآن بصدد بناء جيل جديد، حتى أننا شهدنا رحيل رامي ربيعة، وعمرو السولية، وعلي معلول، كما أصبحت مشاركة حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة كأساسيين محل منافسة شرسة، أعتقد أن تواجدهم المستمر كأساسيين سيكون صعبًا جدًا في ظل التغيير الجاري، نحن نغير شكل جيل كامل".

وتابع حديثه قائلاً:"جميع العناصر الحالية نجوم كبار، وسيفيدون النادي الأهلي بقوة، الجميع سيقاتل لحجز مكانه في التشكيل الأساسي، لأنهم معتادون على أن يكونوا أساسيين في فرقهم السابقة".

وأكد:"هذه ميزة الفرق الكبيرة، أن يكون لديها نجوم في كل مركز، تمامًا كما كنا في جيلنا، كنا نتنافس بقوة، والجميع يقاتل ليكون موجودًا، وهذا أمر مهم جدًا".

وأشار:"كثرة النجوم داخل الأهلي عامل إيجابي جدًا، ومع وجود شخصية قوية للمدرب، ومجلس إدارة يفرض السيطرة، فالأهلي قادر على إدارة هذه المجموعة، مع كامل الاحترام للنجوم الموجودين حاليًا، فالنادي الأهلي مرّ عليه نجوم أكبر من هؤلاء بمئات المرات، وكان للنادي مواقف قوية معهم، بما فيهم الكابتن محمود الخطيب نفسه".

وأتم نجم الأحمر:"سياسة مجلس إدارة الأهلي ثابتة ولن تتغير، ولن يؤثر أي نجم، مهما كانت نجوميته، على شخصية الإدارة أو على كيان الأهلي نفسه، لكن السيطرة ستعتمد في النهاية على شخصية المدير الفني، هل سيتمكن من السيطرة على هذه المجموعة؟ أعتقد أنه سينجح مع الأهلي لأنه يتحلى بالصبر".