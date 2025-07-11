كتب- نهى خورشيد:

تحدث شريف عبدالفضيل نجم الأهلى والإسماعيلي الأسبق، عن تقييمه لصفقات القلعة الحمراء قبل وبعد مونديال الأندية، استعداداً للموسم الجديد.

وقال عبدالفضيل في تصريحات خاصة لمصراوي:"زيزو صفقة كبيرة طبعًا، وزيزو يُعد إضافة كبيرة جدًا جدًا للنادي الأهلي، وتُحسب هذه الخطوة لمجلس الإدارة، لو لم تقم الإدارة بهذه الخطوة وتعاقدت مع لاعب حر مثل زيزو، لكان الجميع سيسأل لماذا لم تُحسم هذه الصفقة، خاصة وانه جاءه عروض من دول الخليج بمبالغ تصل إلى 6 ملايين دولار و3 ملايين دولار، وهو لاعب دولي كبير بهذه القيمة، ونجم نادي الزمالك، ومتوفر في صفقة انتقال حر، فلا يمكن التفريط فيه. لذا، يُحسب للمجلس أنه أنهى صفقة بهذا الحجم".

وأضاف :"أما تريزيجيه، فهو لاعب أساسي في منتخب مصر، ومن أفضل الأجنحة في تاريخ الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، يتمتع بخبرات كبيرة، لعب في الدوري الإنجليزي، والتركي، والقطري، وهو من أبناء النادي، لذلك، فهو يُعد من الركائز المهمة والقوة الضاربة في النادي الأهلي".

وتابع:"بن رمضان لاعب لم نشاهد مثله كثيرًا في السنوات الأخيرة، فهو يتمتع بجودة مختلفة، لديه رؤية، وسرعة، ومهارات، وقدرات عالية جدًا، هو لاعب بمواصفات نجم أوروبي كبير، وبالفعل جاء من الدوري الأوروبي، وكان يستحق أن يستمر هناك. لكنني واثق أنه سيصله عرض كبير وهو داخل النادي الأهلي".

وعن بن شرقي قال:"فأنا من الأشخاص الذين يحبونه جدًا، أحب شخصيته، وأحب إمكانياته الفردية ومهاراته، بالنسبة لي، اللاعب في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر أو في مركز صانع الألعاب (رقم 10) هم اللاعبون الذين يصنعون الفارق ويجدون الحلول لأكبر الفرق".

وأردف:"بن شرقي من اللاعبين الذين يصنعون الحلول من أضيق الفرص، وأراه إضافة كبيرة جدًا، التشكيلة الموجودة حاليًا في الأهلي من خط الوسط إلى الهجوم قادرة على اكتساح إفريقيا".

وأكمل:"ولدينا أيضًا عودة أليو ديانج، وهي إضافة قوية، كنا ننادي منذ فترة بأن تُعيده الإدارة، لأنه لا يصح في الأصل أن يُعار، وجوده مع إمام عطية سيصنع فارقًا كبيرًا".

وواصل :"محمد شريف، فليس غريبًا علينا، هو هداف الدوري المصري وهداف في لقاءات القمة، ولاعب محترف في الدوري السعودي، الذي يُعد من أقوى الدوريات في العالم حاليًا، ومصنف ضمن أقوى خمس دوريات عالميًا، هو لاعب محترف وهداف، وانضمامه إلى هذه المجموعة من اللاعبين سيجعل من الأهلي قوة ضاربة، وسيكون موسمًا صعبًا جدًا على باقي الفرق".

وأكد:"هذه الصفقات تُذكرني بجيلنا، لكن الجيل الحالي يمتلك عناصر أعلى قليلًا من حيث الإمكانيات، ولديهم وفرة كبيرة في جميع المراكز، باستثناء خط الدفاع والأظهرة، وهي المراكز التي ما زالت بحاجة إلى تدعيم".

عن الصفقات بعد المونديال :"الأهلي تعاقد مع محمد شكري لسد ثغرة الظهير الأيسر، وهو ليس غريبًا عن النادي، فهو من ناشئي الأهلي، ويُعد من أبرز اللاعبين في مركزه، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لكنه عاد وتألق، وهو معتاد على ضغوط النادي الأهلي منذ الصغر، وبالتالي فهو إضافة مهمة".

وأتم:"ياسين مرعي، فقد لعب ما يقرب من 60 أو 66 مباراة مع نادي فاركو، أحرز خلالها هدفين وتعرض للطرد مرة واحدة، نسبته التهديفية ليست مرتفعة، وهو من ناشئي الزمالك، ثم انتقل إلى فاركو ومنه تم بيعه، أرى فيه مواصفات المدافع الجيد، ولو قارناه بأحمد رضا، الذي لعب مباريات أولى جيدة، لكنه تأثر لاحقًا بالضغط الجماهيري هذا يكشف عن الشخصية الحقيقية للاعب، لذلك، يحتاج إلى التعامل مع طبيب نفسي، وعلى النادي أن يوفر له هذا الدعم، وقد طالبنا بهذا الأمر مرارًا".