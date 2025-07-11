25 صورة من حفل زفاف ثلاثي الزمالك ولاعب بيراميدز

كتب- محمد عبدالهادي:

استغل عدد من لاعبي الدوري المصري فترة التوقف ونهاية الموسم الكروي لقضاء إجازة قصيرة بعيدًا عن الملاعب، وقرر بعضهم استغلال تلك الفترة للاحتفال بحفل زفافهم وسط أجواء عائلية وبحضور زملائهم من الوسط الرياضي.

وفيما يلي أبرز اللاعبين الذين أقاموا حفلات زفافهم خلال الإجازة الصيفية الحالية:

إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز: احتفل بزفافه يوم الأحد 29 يونيو 2025، في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الكرة.

ويأتي ذلك بعد موسم ناجح قدم خلاله أداءً لافتًا، وشارك في نحو 34 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 12، وكان أحد أبرز المساهمين في تتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك: أقام حفل زفافه يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من زملائه في الفريق، من بينهم نبيل عماد دونجا، محمود الونش، أحمد فتوح، حسام أشرف، محمد السيد، ومحمد عاطف، بالإضافة إلى أفراد من الجهاز الفني.

ناصر منسي: أقام مهاجم الزمالك، حفل زفافه يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، بعد عقد قرانه في شهر مايو الماضي.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الزمالك، أبرزهم محمد عبد الشافي، محمد صبحي، ومحمد شحاتة، إلى جانب أفراد من الجهاز الفني والإداري بالنادي.

سيد نيمار: لاعب الزمالك احتفل في يونيو 2025، بحفل زفافه وسط حضور عائلي ولفيف من نجوم كرة القدم.

وكان صاحب الـ 25 عامًا قد خاض الموسم الماضي 2024/25 على سبيل الإعارة بقميص البنك الأهلي قادمًا من الزمالك.