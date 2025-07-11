قبل إبراهيم سعيد.. 6 لاعبون مصريون دخلوا السجن

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدرت قضية إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، حديث الوسط الرياضي المصري في الأيام الماضية، وذلك بعد قضائه 4 أشهر في السجن بسبب قضية نفقة.

ويعتبر إبراهيم سعيد، ليس اللاعب الأول الذي يدخل فيها لاعب كرة القدم السجن في مصر، حيث سبقه العديد من اللاعبين، نبرزهم في السطور التالية:

ابراهيم سعيد: حكم عليه بالسجن في مارس 2025، وذلك بعد تأخر سداد نفقة طليقته وبناته، اللاتي رفعن قضية عليه وأجري عليه تنفيذ بالحكم عليه بالسجن.

أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك تعرض للسجن بعد واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي، قبل أن يتم الصلح مع أهل المتوفى.

اسلام جابر، لاعب الزمالك السابق، حكم عليه بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ في عام 2024 في اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي من سيدة اتهمته بإنكار زواجهما ونسب طفلهم.

عمرو سماكة لاعب الأهلي والترسانة السابق، حكم عليه في 10 أبريل 2010 بالسجن عامين مع الشغل.

أحمد حسن دروجبا، فى عام 2014 تعرض أحمد حسن دروجبا لاعب الأهلي السابق إلى الاحتجاز بقسم العمرانية بسبب اتهامات متبادلة بينه وبين زوجته لتنتهي الواقعة بالتصالح.

أحمد السيد مدافع الأهلى السابق اتهم اللاعب بالتوسط لقبول رشوة لدى موظف الشهر العقاري بالإسكندرية عام 2008 وتعرض للحبس الإحتياطي أكثر من 20 يومياً ليخرج بعدها اللاعب بكفالة 10 ألاف جنيهاً.

محمد عباس، نجم الأهلي السابق تم القاء القبض عليه في فبراير عام 1985 خلال تواجده في شقة رفقة مجموعة من أصدقائه، وهم يتناولون مخدر الحشيش ليتم إلقاء القبض عليه، وإلقائه بالسجن، ولكنه قام بالهرب من السجن، خلال أحداث الأمن المركزي عام 1986، واستمر هارباً لمدة 4 أيام قبل أن يقرر العودة وتسليم نفسه مرة أخرى، وحصل بعد ذلك على برائة واكتفى بدفع كفالة قدرها وصل إلى 500 جنيه،