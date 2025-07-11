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أول تعليق من وائل القباني بعد غيابه عن تكريم الزمالك للرمادي وجهازه

01:10 ص الجمعة 11 يوليه 2025
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    وائل القباني
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    وائل القباني
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    وائل القباني
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    وائل القبانى
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الكابتن وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك عن كواليس غيابه عن تكريم مسؤولي القلعة البيضاء للجهاز الفني السابق بقيادة أيمن الرمادي، وهو ما ربطه البعض بسبب وجود خلافات.

وأكد القباني في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "MBC مصر 2"، تلقيه دعوة رسمية من نادي الزمالك لحضور حفل تكريم الجهاز الفني بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، مؤكدًا أن ظرفًا خاصًا حال دون مشاركته في الحفل، رغم ما أُثير حول غيابه وعدم توجيه الدعوة له.

وقال القباني خلال تواجده مع الإعلامي مدحت شلبي: "نادي الزمالك وجه لي الدعوة بشكل رسمي، وكابتن هشام نصر كلمني شخصيًا، لكن كان عندي ظرف خاص منعني من الحضور".

وأضاف: "الغريب إني زعلت، لأن حسّيت إن في ناس كانت فرحانه اني متكرمتش... حاجة غريبة جدًا ومش فاهم سببها".

وفي تعقيب مباشر على حديثه، قال مدحت شلبي:"هو برضو غريب إنك تتوجه لك الدعوة وما تروحش، كان عندك حاجة تستدعي كده؟"، ليرد القباني مؤكدًا: "آه والله، كان عندي ظرف فعليًا، معرفتش أروح بسببه، وكابتن هشام نصر وكابتن أحمد سليمان كانوا موجودين، والنادي فعلاً موجه لي الدعوة عادي".

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