كواليس مران الزمالك استعدادًا لودية أورانج

كتب - نهى خورشيد

خفف الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم، وذلك لتفادي الإرهاق قبل مواجهة أورانج الودية خلال معسكر الفارس الأبيض استعداداً للموسم المقبل.

وتضمنت الحصة التدريبية فقرات فنية ركز خلالها فيريرا على التحركات بدون كرة والتعامل مع العرضيات، إلى جانب توجيهات خططية استعداداً للموسم الجديد.

كما خضع حراس المرمى الثلاثي محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي، لتدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس چوجوسلاف لازيتش.

وعلى هامش المران، عقد جون إدوارد المدير الرياضي جلسة مع مدير الكرة عبد الناصر محمد لمناقشة ترتيبات معسكر الفريق في العاصمة الإدارية، والمقرر إقامته من 15 إلى 27 يوليو الجاري.

وقسّم فيريرا اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لتنفيذ الجوانب التكتيكية المطلوبة، في إطار الاستعداد لمواجهة، فيما شهدت توجيهات مستمرة من المدير الفني ومعاونيه لتصحيح الأخطاء وتعزيز الانسجام بين خطوط الفريق، في خطوة تعكس الجدية في التحضيرات للموسم المرتقب

ومن المقرر أن تقام ودية الزمالك وأورانج غداً الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الكلية الحربية.