كتب- محمد عبدالهادي:

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن المسؤولية الكاملة عن الصفقات الجديدة تقع على عاتق المدير الرياضي للنادي، مشيرًا إلى أن دوره يقتصر فقط على دعم الكيان دون التدخل في قرارات التعاقدات.

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا، عبر قناة نادي الزمالك: "أنا داعم لنادي الزمالك فقط، والمدير الرياضي هو المسؤول الأول والأخير عن التعاقدات، ولا أتدخل في اختيار أو ضم أي لاعب".

وواصل:" أنا عند كلامي فيما يخص دعم الزمالك بالصفقات، لكن زي ما وضحت أنا مش صاحب القرار في الاختيار".

وأشاد عباس بالفكر الجديد داخل إدارة النادي، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من بيع اللاعبين وعدم التفريط فيهم مجانًا كما كان يحدث سابقًا، مضيفًا: "التوجه الحالي داخل الزمالك جيد جدًا، ولأول مرة النادي يحقق استفادة مالية من بيع اللاعبين، مثل صفقة انتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه".

واختم عباس تصريحاته: "أتمنى أن يستعيد الزمالك أمجاده وبطولاته، وأن ينعم باستقرار إداري دائم، وهذا هو ما يهمني في المقام الأول".