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"مفاجأة مدوية".. محامي إبراهيم سعيد يكشف تطورات آخر قضيته بعد خروجه من الحبس

08:51 م الخميس 10 يوليه 2025
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    إبراهيم سعيد
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    إبراهيم سعيد
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    ابراهيم سعيد بالسجائر_Easy-Resize.com
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    إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق
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    إبراهيم سعيد من برنامج رقص النجوم (3)
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    إبراهيم سعيد من مسلسل مزاج الخير (2)
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    إبراهيم سعيد لاعب إيفرتون السابق
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    إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق
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    إبراهيم سعيد
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كتب_نهى خورشيد:

كشف محمد رشوان محامي، إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق، آخر تطورات قضيته بخصوص تخلفه عن سداد مصروفات دراسية لابنته بقيمة 227 ألف جنيه.

وقال رشوان في تصريحات خاصة لمصراوي :" سنقدم بلاغا للنائب العام، لإثبات التزوير في الأوراق والمستندات التي أدت إلى حبسه. وسنبدأ في البلاغ يوم السبت، ويوم الأحد ستستمع النيابة إلى أقوالنا".

وأضاف:"هناك مفاجآت سأؤجلها إلى يوم السبت، وسأكشف عن مفاجأة مدوية سيتم الإعلان عنها يوم السبت القادم".

وأتم حديثه قائلاً: "هي خطوة قانونية، ولا يصح أن أعلن عنها إلا بعد أن تُقدم أمام المحكمة يوم السبت".

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إبراهيم سعيد محامي إبراهيم سعيد خروج إبراهيم سعيد من الحبس تطورات قضية إبراهيم سعيد
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