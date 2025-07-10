كتب_نهى خورشيد:

كشف محمد رشوان محامي، إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق، آخر تطورات قضيته بخصوص تخلفه عن سداد مصروفات دراسية لابنته بقيمة 227 ألف جنيه.

وقال رشوان في تصريحات خاصة لمصراوي :" سنقدم بلاغا للنائب العام، لإثبات التزوير في الأوراق والمستندات التي أدت إلى حبسه. وسنبدأ في البلاغ يوم السبت، ويوم الأحد ستستمع النيابة إلى أقوالنا".

وأضاف:"هناك مفاجآت سأؤجلها إلى يوم السبت، وسأكشف عن مفاجأة مدوية سيتم الإعلان عنها يوم السبت القادم".

وأتم حديثه قائلاً: "هي خطوة قانونية، ولا يصح أن أعلن عنها إلا بعد أن تُقدم أمام المحكمة يوم السبت".