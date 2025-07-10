كتب - يوسف محمد:

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على زيارة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر لدعم لاعبي المنتخب الوطني قبل بطولة كأس العالم.

وقام وزير الرياضة بتحفيز لاعبي منتخب مصر تحت 17 عاما، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر وأكد على ثقته الكاملة بقدراتهم، مشيرا إلى أهمية الظهور بشكل مشرف في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تقديره الكامل، للدور الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم لدعم كافة المنتخبات المصرية المختلفة.

ويستعد منتخب مصر للناشئين لخوض مباريات بطولة كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر، خلال الفترة من 3 نوفمبر حتى 27 من الشهر ذاته.

وكانت القرعة أوقعت المنتخب المصري للناشئين في المجموعة الخامسة بكأس العالم، رفقة كلا من: "إنجلترا، فنزويلا وهايتي".

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