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"سهرات رقص وشراء نادي".. 15 صورة ترصد كواليس رحلة عائلة ميدو في قبرص (صور وفيديو)

07:43 م الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زوجة ميدو
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته
  • عرض 15 صورة
    زوجة ميدو
  • عرض 15 صورة
    ميدو
  • عرض 15 صورة
    ميدو
  • عرض 15 صورة
    زوجة ميدو
  • عرض 15 صورة
    ميدو
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته
  • عرض 15 صورة
    زوجة ميدو
  • عرض 15 صورة
    ميدو وزوجته
  • عرض 15 صورة
    ميدو
  • عرض 15 صورة
    ميدو
  • عرض 15 صورة
    زوجة ميدو
  • عرض 15 صورة
    ميدو
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كتب- نهى خورشيد:

شارك الثنائي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، وزوجته يسرا الليثي متابعيهم بكواليس رحلتهم العائيلة إلى قبرص، خلال فترة العطلة الصيفية.

ونشر الثنائي مقطع فيديو على حسابهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" النوع الخاص من الذكريات الذي يبقي دائماً في قلبي للأبد"، كما أشارت إلى غياب ابنها "على" عن الرحلة بتعليق"افتقدناك".

وحمل الفيديو العديد من اللقطات العائلية على البحر، بجانب مشاهد من الرقص ، و كانت اللقطة الأبرز بالفيديو خلال شراء ميدو حصة في نادي باراليمنيو المنافس في الدوري الممتاز القبرصي.

ويذكر أن ميدو تزوج من يسرا الليثي بعد قصة حب دامت بينهما 12 يوماً فقط، إذ أقيم حفل زفافهما في يوم 29 يوليو.

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ميدو وزوجته ميدو ميدو وعائلته أحمد حسام ميدو
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