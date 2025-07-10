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أول ظهور لمروان عطية بعد خروجه من المستشفى

08:10 م الخميس 10 يوليو 2025
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    مروان عطية (1) (1)
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    مروان عطية في المستشفى
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    زوجة مروان عطية (3)
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كتب - يوسف محمد:

ظهر مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى بعد خروجه من المستشفى عقب إجراء عملية جراحية "الفتاق"، خلال الأيام الماضية.

وكان مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضع يوم الخميس الماضي الموافق 3 يوليو، إلى عملية جراحية ناجحة لعملية "الفتاق".

ونشر عطية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور خلال تواجده داخل منزل وهو في صحة جيدة.

ويذكر أن مروان عطية، كان قد تواجد مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي ودعها المارد الأحمر من دور المجموعات.

والجدير بالذكر أن عطية، كان قد غاب عن مباراة المارد الأحمر الأخير بمونديال الأندية أمام بورتو في الجولة الثالثة بدور المجموعات، بسبب تراكم الإنذارات.

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