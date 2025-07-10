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مصدر لمصراوي: الإمارات تستضيف السوبر المصري في هذا الموعد

06:02 م الخميس 10 يوليو 2025
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    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
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    عمرو السولية خلال مباراة السوبر
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    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (24)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (1)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (3)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (30)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (6)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (39)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (41)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (40)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (42)
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    المران الختامي للأهلي قبل نهائي السوبر
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كتب- مراسل مصراوي:

شهدت الفترة الماضية، إثارة التكهنات حول البلد المستضيف لبطولة السوبر المصري في النسخة الجارية، وذلك بعد تحديد الأندية المشاركة بالبطولة.

وتشهد هذه النسخة مشاركة كل من الأهلي بطل الدوري، الزمالك بطل كأس مصر، سيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر، بيراميدز بالكارت الذهبي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة من اتحاد الكرة: "السوبر المصري في أبو ظبي في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي صاحب التتويج في آخر 4 نسخ من بطولة السوبر المصري حيث توج بها في 2021، 2022، 2023، 2024.

وفي نسخة 2020 فاز بها طلائع الجيش، أما أخر مرة فاز بها الزمالك كانت في عام 2019.

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السوبر المصري الأهلي الزمالك موعد السوبر المصري
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