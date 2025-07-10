رئيس تحرير مجلة الأهلي: "حريق سنترال رمسيس أثر على صفقاتنا"

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، تأثر النادي بحريق سنترال رمسيس، الذي نشب مساء الإثنين الماضي 7 مايو.

ونشب حريق في سنترال رمسيس، مساء الإثنين، أثر على حركة الإنترنت والاتصالات في كافة أنحاء محافظات مصر.

وقال إبراهيم المنيسي في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب: "حادث حريق سنترال رمسيس أثر على صفقات الأهلي، وذلك بخصوص المفاوضات والاتصالات الدولية مع الأندية الخارجية".

وأضاف: "الموضوع أثر بشكل كبير على حركة الانتقالات جميعها، وهناك أمور تم تعليقها، سواء بالعروض التي يتلقاها النادي للاعبيه أو المفاوضات مع لاعبين آخرين".

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