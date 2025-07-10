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القاهرة والسلام.. الأهلي يحدد ملعبي الموسم الجديد

04:17 م الخميس 10 يوليه 2025
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    لاعبو الأهلي يوقعون على قمصان الفريق (6)
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    فريق الأهلي
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كتب- محمد خيري:

حدد النادي الأهلي، ملعبي الموسم الجديد، لخوض المباريات عليه سواء المحلية أو الأفريقية، وتم إبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويشارك النادي الأهلي في الموسم المقبل، ببطولتي الدوري والكأس محليا، وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا قاريا، علاوة على المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأرسل النادي الأهلي بشكل رسمي، خطابا إلى اتحاد الكرة يخطره بخوض المباريات في الموسم المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ملعبه الأساسي، واستاد السلام ملعبه الاحتياطي.

وخاض النادي الأهلي مبارياته الموسم الماضي على ملعبه استاد القاهرة، بينما كان محدد البديل ملعب السلام، وخاض عليه عددا من المباريات أثناء دخول ملعب القاهرة للصيانة.

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