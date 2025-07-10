أحدهم خارج القاهرة.. الزمالك يحدد ملعبي الموسم الجديد

كتب- محمد خيري:

حدد نادي الزمالك، ملعبي الموسم الجديد، لخوض المباريات عليه سواء المحلية أو الأفريقية.

ويشارك نادي الزمالك في الموسم المقبل، ببطولتي الدوري والكأس محليا، وفي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية قاريا، ومن المفترض أيضا مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأرسل نادي الزمالك بشكل رسمي، خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره بخوض المباريات في الموسم المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ملعبه الأساسي، وملعب هيئة قناة السويس الجديد ملعبه الاحتياطي.

وخاض نادي الزمالك مبارياته الموسم الماضي على ملعبه استاد القاهرة، بينما كان محدد البديل ملعب السلام، وخاض عليه عددا من المباريات أثناء دخول ملعب القاهرة للصيانة.