كتب- محمد خيري:

أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن كل طرف في أزمة الزمالك مع زيزو يرى نفسه محقًا، وبالتالي فيجب دراسة الأمور جيدًا قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يتأثر مطلقا في الملعب وسيترك الأمر للمحامي الخاص به.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: "بالتأكيد وسام أبوعلي لو لم يتم تقديم عرض جيد من الناحية المالية لشرائه من الأهلي، فلن يتم بيعه وسوف يستكمل عقده مع النادي".

وأضاف: "رحيل وسام أبوعلي عن الأهلي سوف يتسبب في خسارة فنية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعويض مالي كبير، ولذلك أؤيد قرار النادي الأهلي بتحديد سعر اللاعب بـ10 مليون دولار، وأخر عرض وصل للنادي كان 8.5 مليون دولار، ولذلك فلا يوجد أزمة في الوصول بالعرض القطري لمطالب القلعة الحمراء".

وواصل: "بيراميدز من حقه فرض الشروط الخاصة بانتقال إبراهيم عادل إلى الإمارات، حتى لا يكون كوبري لنادي آخر، وأي نادٍ من حقه ضمان حقوقه المالية او الطريقة التي تضمن عودة اللاعب له مستقبلا".

وزاد: "بالتأكيد من حق أحمد عبدالقادر أن يبحث عن فرصة اللعب أساسيًا، واتمنى بقائه في الأهلي وأن يكون لديه القدرة على الدخول في منافسة مع زملائه داخل الفريق، وأي لاعب هو القادر على وضع ترتيب معين لنفسه بمجهوده في التدريبات والمباريات".